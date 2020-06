China promete 'contra-ataque firme' aos EUA após fala de Trump sobre Hong Kong

"Quaisquer palavras ou ações dos EUA que prejudiquem os interesses da China se depararão com um contra-ataque firme da China", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian edit

Sputnik - A China disse nesta segunda-feira (1º) ao governo dos Estados Unidos que vai dar uma resposta firme após os anúncios do presidente Donald Trump, que deseja limitar a entrada de cidadãos chineses em seu país e impor sanções comerciais a Hong Kong.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse que seu país se opõe com firmeza às ações dos EUA .

"As medidas anunciadas interferem gravemente com os assuntos internos da China, danificam as relações EUA-China e prejudicarão os dois lados. A China se opõe com firmeza a isto", disse Zhao, citado pela agência Reuters.

O ministro ainda falou que a China prepara um "contra-ataque firme".

"Quaisquer palavras ou ações dos EUA que prejudiquem os interesses da China se depararão com um contra-ataque firme da China", afirmou.

Na semana passada, o Parlamento chinês votou pela imposição de uma lei de segurança nacional para Hong Kong.

O presidente dos EUA, Donald Trump, classificou a medida como uma tragédia para o povo da cidade e que a acusou de violar a promessa chinesa de proteger a autonomia da ilha .

Trump ainda anunciou que suspenderia a entrada dos cidadãos chineses que representassem risco potencial para a segurança dos Estados Unidos.

