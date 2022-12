China promete impedir qualquer esquema de 'independência' para Taiwan

Apoie o 247

TASS - As forças armadas da China têm a confiança e toda a capacidade para impedir qualquer interferência externa ou frustrar planos separatistas destinados a conquistar a independência de Taiwan, disse o porta-voz do Ministério da Defesa chinês, coronel Tan Kefei, na terça-feira, comentando o relatório anual do Pentágono sobre a força militar chinesa.

"Resolver a questão de Taiwan é um assunto interno do povo chinês", disse Tan, segundo o Ministério da Defesa da China, em seu canal oficial WeChat. Segundo ele, atualmente, "alguns nos Estados Unidos têm a ilusão de que poderiam conter a China por meio de Taiwan, enquanto a administração do Partido Democrático Progressista [no poder de Taiwan] tem tentado em vão confiar nos Estados Unidos em sua busca pela independência". Isso, enfatizou Tan Kefei, tem sido "a fonte de tensões no Estreito de Taiwan".

"Estamos comprometidos em manter a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan, mas não renunciamos ao uso da força e nos reservamos o direito de tomar as medidas necessárias", assegurou o porta-voz do alto escalão da China. "O Exército de Libertação do Povo Chinês (PLA) tem a confiança e toda a capacidade para frustrar qualquer interferência externa ou planos separatistas que buscam a independência de Taiwan e alcançar a reunificação nacional completa", concluiu.

Em seu relatório anual sobre a capacidade militar da China, divulgado na semana passada, o Pentágono acredita que Pequim pode usar uma série de campanhas militares contra Taiwan, desde um bloqueio até uma "invasão em grande escala".

Taiwan é governada por sua administração local desde 1949, quando as forças remanescentes do Kuomintang chefiadas por Chiang Kai-shek (1887-1975) foram derrotadas na Guerra Civil Chinesa e se refugiaram na ilha. Taiwan preservou a bandeira e vários outros símbolos da República da China que existiam antes de os comunistas assumirem o controle do continente. De acordo com a posição oficial da China, apoiada pela maioria dos países, incluindo a Rússia, a Ilha de Taiwan é uma das províncias da China.

Os EUA romperam relações diplomáticas com Taiwan em 1979 e estabeleceram relações com a RPC. Embora reconhecendo a política de 'uma só China', Washington continua a manter contato com o governo de Taipei e fornece armas à ilha. As tensões aumentaram no Estreito de Taiwan após a visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, à ilha no início de agosto.

