China promete medidas 'contundentes' para combater interferência externa em Taiwan

247 - O chanceler chinês, Wang Yi, falando na 77ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, prometeu enfrentar fortemente qualquer apoio estrangeiro à independência de Taiwan, em meio ao apoio dos Estados Unidos às forças separatistas na ilha de propriedade chinesa.



"Devemos combater as atividades separatistas da independência de Taiwan com a mais firme determinação e tomar as medidas mais contundentes para se opor à interferência externa", disse Wang Yi, acrescentando: "Qualquer movimento para obstruir a reunificação da China será esmagado pelas rodas da história".

Wang, que se reuniu com seu colega americano Antony Blinken na sexta-feira, acrescentou que Pequim combaterá "atividades separatistas da independência".



"Somente prevenindo resolutamente as atividades separatistas podemos forjar uma verdadeira base para a reunificação pacífica. Somente quando a China estiver completamente reunificada, poderá haver paz duradoura em todo o Estreito de Taiwan", disse ele.

Ainda em seu discurso, o chanceler chinês abordou a situação na Ucrânia, onde a Rússia vem realizando uma operação militar especial desde fevereiro.



"A solução fundamental é abordar as preocupações legítimas de segurança de todas as partes e construir uma arquitetura de segurança equilibrada, eficaz e sustentável", disse Wang em seu discurso.

Wang Yi disse que a China apoia todos os esforços conducentes à resolução pacífica da situação na Ucrânia, acrescentando que a prioridade urgente é permitir negociações de paz.



"Pedimos a todas as partes envolvidas que evitem que a crise se espalhe e protejam os direitos e interesses legítimos dos países em desenvolvimento", disse Wang, pedindo negociações "justas e pragmáticas" para resolver todas as questões globais. (Com PressTV).

