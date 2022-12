China promove seu embaixador nos EUA, Qin Gang, a ministro das Relações Exteriores

Apoie o 247

ICL

247 - Qin Gang, atual embaixador da China nos Estados Unidos, foi promovido ao cago de novo ministro das Relações Exteriores da China, de acordo com uma decisão tomada pelo Comitê Permanente da 13ª Assembleia Popular Nacional (NPC) na sexta-feira (30). Ele substituirá Wang Yi, que é membro do Birô Político do Comitê Central do PCCh e Conselheiro de Estado. Wang foi eleito ao Politburo e deve substituir Yang Jiechi, de 74 anos, como principal assessor de política externa do presidente Xi Jinping.

Ao resolver desafios comuns a toda a humanidade, a diplomacia da China oferecerá "sabedoria chinesa, iniciativas chinesas e força chinesa", disse Qin em seus primeiros comentários como ministro das Relações Exteriores em um comunicado publicado no site da chancelaria chinesa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.