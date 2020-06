China publica em livro dossiê completo sobre como o país combate a Covid-19

A China publicou neste domingo um "livro branco" sobre sua batalha contra a pandemia. Intitulado "Combate à Covid-19: China em Ação", o livro foi editado pelo Departamento de Comunicação do Conselho de Estado edit

247 - O governo chinês divulgou neste domingo o "livro branco" para manter um registro dos esforços do país em sua própria luta contra o novo coronavírus, para compartilhar sua experiência com o resto do mundo e esclarecer suas ideias sobre esta batalha global.

"A pandemia global da Covid-19 é a mais extensa a afligir a humanidade em um século, diz o documento", segundo informa a Xinhua.

Enfrentando a "doença desconhecida, inesperada e devastadora", a China lançou uma batalha resoluta para prevenir e controlar sua propagação, diz o "livro branco".

Tendo a vida e a saúde das pessoas como prioridade, a China adotou medidas extensas, rigorosas e minuciosas de contenção, e por enquanto conseguiu cortar todos os canais para a transmissão do vírus, acrescentou.

Tendo forjado a ideia de que o mundo é uma comunidade global de futuro compartilhado, e acreditando que ela deve agir como um membro responsável, a China lutou ombro a ombro com o restante do mundo, enfatizou o livro branco.

Observando que o vírus está causando estragos em todo o mundo, o livro branco disse que a China acredita firmemente que, desde que todos os países se unam e cooperem para obter uma resposta coletiva, a comunidade internacional terá sucesso em superar a pandemia, e emergirá deste momento sombrio da história humana para um futuro mais brilhante.

"Solidariedade significa força. O mundo vencerá esta batalha", disse o livro branco.

Além do prefácio e posfácio, o livro branco consiste em quatro partes: "Luta da China contra a Epidemia: Um Teste de Fogo", "Prevenção, Controle e Tratamento Bem Coordenados", "Montagem de uma Força Poderosa para Vencer o Vírus" e "Construção de uma Comunidade Global de Saúde para Todos".

