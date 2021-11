China publica livro branco sobre cooperação com a África na nova era

É a primeira vez que o governo chinês apresenta detalhadamente a cooperação com uma região do mundo desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, realizado em 2012 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China - O Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado da China divulgou nesta sexta-feira (26) o Livro Branco sobre a Cooperação China-África na Nova Era. Esta é a primeira vez que o governo chinês apresenta detalhadamente a cooperação com uma região do mundo desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China , realizado em 2012.

O documento de mais de 20 mil caracteres apresenta conteúdos em quatro aspectos: estabelecer uma comunidade mais estreita de futuro compartilhado China-África, ampliar continuamente as áreas de cooperação na nova era, consolidar determinadamente o apoio mútuo e criar uma nova situação para as relações sino-africanas com todos os esforços.

Segundo o livro branco, a união e a cooperação com a África é uma importante base das políticas diplomáticas da China e uma estratégia de longo prazo do país.

PUBLICIDADE