China publica livro sobre novo capítulo do desenvolvimento dos direitos humanos no país

"Construção de uma sociedade moderadamente próspera de forma abrangente", é o mote da publicação do Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado da China edit

Rádio Internacional da China - O Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado da China divulgou nesta quinta-feira (12) o livro "Construção de uma sociedade moderadamente próspera de forma abrangente: um capítulo glorioso no desenvolvimento dos direitos humanos na China". O documento aponta que os direitos humanos são resultado e símbolo do progresso da civilização humana. O respeito e proteção destes constituem o espírito básico da sociedade moderna, sendo também a busca incessante dos comunistas chineses.

A construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos é uma grande estratégia nacional de desenvolvimento implementada pelo Partido Comunista da China e pelo governo chinês para melhorar o bem-estar do seu povo, garantir os direitos humanos para toda a população e concretizar a modernização do país. Sob a liderança do Partido Comunista da China, o povo chinês trabalhou arduamente para atingir a meta, realizou finalmente o salto histórico da pobreza para a subsistência, de uma sociedade abastada em geral para uma sociedade próspera em todos os aspectos.

Sua construção preparou uma base material e democrática para a proteção e o desenvolvimento dos direitos humanos, fomentando uma cultura de respeito e proteção dos direitos humanos em toda a sociedade.

A China representa quase um quinto da população mundial. A conclusão da construção de uma sociedade moderadamente próspera na China é um marco importante na história do desenvolvimento dos direitos humanos no mundo. Neste grande processo, a China formulou práticas e experiências bem-sucedidas, contribuindo com a sabedoria chinesa e fornecendo soluções chinesas para a melhoria do bem-estar humano.

