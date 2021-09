China publica Programa Nacional de Ação de Direitos Humanos 2021-2025

Apoie o 247

247 - O Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado da China divulgou na semana passada o Programa Nacional de Ação de Direitos Humanos 2021-2025, no qual são definidas cerca de 200 metas e missões detalhadas para respeitar, proteger e promover os direitos humanos nos próximos cinco anos, informa a Rádio Internacional da China.

Elaborado pelo Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado e pelo Ministério das Relações Exteriores, o documento aponta que a construção integral de uma nação socialista moderna é o novo ponto de partida da causa de direitos humanos do país. Com base nisso, as missões dos próximos cinco anos incluem principalmente os seguintes conteúdos.

Primeiro, consolidar os resultados da erradicação da pobreza, promover o desenvolvimento das zonas rurais, melhorar o sistema de garantia social, impulsionar a educação e a cultura e buscar a prosperidade comum.

Segundo, ampliar a participação democrática, melhorar os sistemas de garantia dos direitos, informações e bens individuais, além de respeitar e garantir verdadeiramente os direitos civis e políticos.

Terceiro, aplicar a estratégia de desenvolvimento sustentável e construir o sistema da civilização ecológica.

Quarto, participar ativamente dos assuntos de direitos humanos na arena internacional.

