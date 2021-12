China publica relatório mostrando defeitos da democracia dos EUA

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Ministério das Relações Exteriores da China publicou neste domingo (5), no seu site oficial o relatório “O estado da democracia dos Estados Unidos”, apresentando dados e fatos sobre os defeitos do sistema democrático norte-americano e analisando os prejuízos da exportação de sua democracia para o exterior, com a esperança de que os EUA aprimorem seu sistema e prática democrática e mudem suas políticas externas nesta área.

O documento destaca que a democracia é um valor comum de toda a humanidade e um direito de todos os povos, ao invés de algo exclusivo de determinados países. A realização da democracia pode ser feita de muitas maneiras e não há uma única forma para isso.

“A própria prática de aplicar um único padrão para avaliar os diversos sistemas políticos no mundo e usar uma única visão para ponderar a civilização política diversificada da humanidade não é democrática. Os sistemas políticos de cada país devem ser decididos pelos povos destes países”, frisa o relatório.

O texto aponta que os EUA devem, realmente, garantir os direitos democráticos da população e aperfeiçoar seu sistema democrático, assim como assumir mais responsabilidades internacionais, e oferecer mais produtos públicos, ao invés de só procurar a democracia nos processos e formas ou impor sua democracia aos outros.

