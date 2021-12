China publica relatório sobre desenvolvimento latino-americano

Impactos da pandemia e tendência do desenvolvimento regional foram alguns dos focos do documento edit

Rádio Internacional da China - O Relatório sobre o Desenvolvimento da América Latina e Caribe (2020-2021) foi lançado durante um simpósio sobre a situação da região realizado nesta terça-feira (28) em Pequim.

Os acadêmicos e especialistas participantes do evento discutiram os impactos da pandemia sobre a situação econômica e social da América Latina e Caribe e a tendência do desenvolvimento regional no futuro.

O relatório, que é um documento de estudos anual, foi elaborado pelo Instituto de América Latina da Academia Chinesa de Ciências Sociais. A versão de 2021 é a 20ª da série.

Conforme o documento, a pandemia de Covid-19 afetou os setores econômico, social, político e de relações exteriores dos países latino-americanos e caribenhos. Em 2021, a economia da região teve uma recuperação ainda frágil do crescimento. As influências epidêmicas ainda vão durar por certo período.

No médio e longo prazos, a reforma estrutural em prol de um desenvolvimento coordenado econômico e social, a elevação da autonomia nas relações exteriores e a promoção da integração regional representam uma direção para a América Latina e Caribe.

O relatório apontou que os efeitos da crise sanitária sobre a economia mundial não impediram o desenvolvimento rápido da cooperação econômica e comercial entre a China e a América Latina. Em 2020, o comércio bilateral se manteve estável, e o investimento chinês na região registrou um aumento, tornando-se uma força motriz importante para a evolução das relações sino-latino-americanas.

Em 2021, o volume comercial entre os dois lados ultrapassou US$ 400 bilhões. No futuro, a economia digital e a infraestrutura em novas áreas serão destaques para a cooperação bilateral.

Ao mesmo tempo, a China e a América Latina firmaram colaborações na luta contra a Covid-19 que contribuíram significativamente para o controle epidêmico na região.

Durante o simpósio, os especialistas afirmaram que o desencadeamento da pandemia continuará sendo um fator essencial para a conjuntura socioeconômica latino-americana. Além disso, as eleições em muitos países também vão exercer influência sobre a política, a economia e as relações com outras regiões do globo.