China quer diálogo e cooperação com União Europeia

Independentemente de como a situação internacional mudar, a China e a União Europeia (UE) devem permanecer no caminho certo do diálogo e da cooperação para o benefício mútuo, e gerenciar e controlar adequadamente as diferenças, disse o conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, na segunda-feira

247 - O chanceler chinês Wang Yi enfatiza a importância das relações de cooperação com a União Europeia (UE). Ele defendeu essa opinião durante uma reunião com enviados da UE e 27 de seus países membros em Pequim.

Dizendo que este ano marca o 45º aniversário do estabelecimento de laços diplomáticos entre a China e a UE, Wang acrescentou que as relações têm feito progressos significativos ao superar o impacto da pandemia da covid-19, informa a Xinhua.

A cooperação prática se tornou um destaque no desenvolvimento das relações China-UE, disse Wang, acrescentando que a China se tornou o maior parceiro comercial do bloco pela primeira vez. As duas partes assinaram formalmente o acordo China-UE sobre indicações geográficas e espera-se que cheguem a um acordo de investimento China-UE. As duas partes também decidiram estabelecer dois mecanismos de diálogo de alto nível sobre meio ambiente e clima, bem como cooperação digital.

Wang disse que a China e a UE, como duas forças importantes no processo de multipolarização, devem, conjuntamente, fornecer mais estabilidade ao mundo. "Para a China e a UE, a cooperação supera em muito a concorrência, e nossas áreas de consenso excedem em muito as diferenças. China-UE são parceiros mutuamente benéficos e as relações bilaterais são fortes."

O chefe da delegação da UE na China e os enviados ao país dos Estados membros da UE disseram que a Europa atribui grande importância ao importante papel da China no mundo. A Europa está disposta a trabalhar com o país para implementar o consenso alcançado pelos líderes dos dois lados, fortalecer a comunicação e o intercâmbio e avançar conjuntamente grandes agendas e cooperação em vários campos, acrescentaram.

