China quer fortalecer relação com Japão em nome do 'novo desenvolvimento', diz Xi Jinping

247 - Em uma conversa por telefone com o novo primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, o presidente Xi Jinping, enfatizou que a China e o Japão são vizinhos próximos e parceiros importantes.

Tendo papéis importantes na Ásia e no mundo, os dois países têm diversos interesses comuns e amplo espaço de cooperação, observou ele, acrescentando que, com os esforços conjuntos dos dois lados, as relações sino-japonesas voltaram aos trilhos e mantiveram um ímpeto positivo, informa a Xinhua.

A China e o Japão podem se apoiar mutuamente e alcançar resultados em que ambos os lados ganham, assinalou Xi, acrescentando que a cooperação econômica e comercial entre os dois países conseguiu crescimento apesar da pandemia, demonstrando forte resiliência e grande potencial.

Ele acrescentou que a China apoia o Japão na realização com êxito dos Jogos Olímpicos no próximo ano.

A China e o Japão assumem conjuntamente a importante responsabilidade de manter a paz, a estabilidade e o desenvolvimento mundiais, sublinhou Xi.

De acordo com o conceito de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, ambos os lados devem defender e praticar ativamente o multilateralismo, salvaguardar firmemente a ordem e o sistema internacional com as Nações Unidas como núcleo e fortalecer a comunicação, coordenação e cooperação sob os mecanismos de instituições multilaterais e cooperação regional, disse ele, acrescentando que os dois países devem dar as mãos para lidar com vários desafios globais e fazer contribuições positivas para a prosperidade e o desenvolvimento da Ásia.

Por sua vez, Suga assinalou que o Japão atribui grande importância à China e considera as relações com o país uma das relações bilaterais mais importantes.

Observando que os dois países se apoiaram no combate à pandemia, Suga disse que uma relação estável entre Japão e China não apenas é do interesse de ambos os povos, mas também indispensável para a paz e prosperidade mundiais.

Suga espera manter contato próximo com o presidente Xi e se compromete a fortalecer a cooperação econômica e comercial bilateral e a aprofundar os intercâmbios culturais e pessoais, de modo a elevar as relações Japão-China a um novo nível.

O lado japonês está pronto para manter uma comunicação estreita com a China, garantir a assinatura do acordo de parceria econômica abrangente regional dentro deste ano, acelerar as negociações sobre a zona de livre comércio China-Japão-República da Coreia e trabalhar em conjunto para salvaguardar a estabilidade das cadeias industriais e cadeias de suprimento na região, disse ele.