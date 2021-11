China quer trazer mais oportunidades para o mundo, afirma porta-voz

A China tomará medidas para trazer mais oportunidades para o mundo e injetar novas forças motrizes à economia mundial, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin edit

Rádio Internacional da China - A China tomará medidas para trazer mais oportunidades para o mundo e injetar novas forças motrizes à economia mundial a fim de promover o desenvolvimento de alta qualidade, afirmou nesta segunda-feira (8) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin.

Numa coletiva de imprensa, Wang disse que de janeiro a outubro, o volume total das importações e exportações da China aumentou 31,9% em relação ao mesmo período do ano passado. A utilização real de capital estrangeiro pelo país nos primeiros três trimestres foi de 859,51 bilhões de yuans, um aumento anual de 19,6%. Além disso, a maioria das empresas com capital estrangeiro na China está confiante em seu desenvolvimento futuro. Tudo isso mostra plenamente que a economia da China está repleta de resiliência e vitalidade, e sua integração com a economia mundial está se aprofundando, salientou Wang.

O porta-voz enfatizou a China sempre ter sustentado que o desenvolvimento conjunto de todos os países é o verdadeiro desenvolvimento, e a prosperidade comum de todos é a verdadeira prosperidade.

tradução: Shi Liang

revisão: Erasto Santos Cruz

