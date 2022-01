China reabre embaixada na Nicarágua após restabelecimento de relações

A China reabriu oficialmente sua embaixada na Nicarágua na sexta-feira (31), após a recente retomada das relações diplomáticas entre as duas nações edit

247 - Nicarágua e China retomaram relações diplomáticas em 10 de dezembro, após o rompimento da nação centro-americana com a ilha de Taiwan, em sinal de respeito ao princípio de que existe apenas uma China, defendido por Pequim, informa a Telesul.

Durante o governo sandinista, o país centro-americano estabeleceu laços diplomáticos com a China em 1985, que foram rompidos no início dos anos 1990 com a chegada ao poder de regimes neoliberais.

A cerimônia de reabertura da embaixada chinesa foi conduzida pelo conselheiro da embaixada da China, Yu Bo, pelo chanceler da Nicarágua, Denis Moncada, e pelo assessor presidencial para a Promoção de Investimentos, Comércio e Cooperação Internacional, Laureano Ortega.

Moncada, em discurso, destacou a luta que ambos os povos têm pela sua libertação nacional e seu compromisso de buscar a prosperidade, a erradicação da pobreza e a convivência harmoniosa.

“Tanto os povos como os governos desenvolvem nossas relações com base no respeito mútuo pela soberania, não ingerência nos assuntos internos, dignidade e integridade territorial dos Estados, seu direito ao desenvolvimento e a sistemas de seguridade social”, afirmou.

