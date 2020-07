China reage a banimento da Huawei do Reino Unido e diz que vai agir para proteger seus interesses

A China diz que vai proteger seus interesses, após proibição da Huawei no Reino Unido, anunciada nesta terça-feira. Londres decidiu proibir a compra de novos equipamentos para redes 5G produzidas pela Huawei a partir de 31 de dezembro, enquanto os componentes já instalados serão retirados até 2027 edit

247 - A China diz que vai agir para proteger seus interesses após proibição da Huawei no Reino Unido. O governo britânico agiu por pressão dos Estados Unidos, sob alegação de "segurança nacional", mesmo sabendo que a decisão vai atrasar a instalação da tecnologia 5G no país.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, declarou em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (15) que Pequim se opõe firmemente à decisão do governo britânico de remover todos os equipamentos produzidos pela Huawei de suas redes 5G, portanto que tomará todas as medidas necessárias para salvaguardar seus interesses, informa RT.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.