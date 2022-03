China reage à sugestão de ex-primeiro-ministro japonês de implantar mísseis nucleares dos EUA no país

Apoie o 247

ICL

247 - "Os políticos japoneses fizeram vários comentários absurdos que violam abertamente os três princípios antinucleares", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, reagindo à sugestão do ex-primeiro-ministro japonês de implantar mísseis nucleares dos EUA no país, informa RT.

Para a China, isto viola os três princípios antinucleares e algumas das obrigações do Japão como ratificador do Tratado de Não-Proliferação Nuclear", disse na terça-feira (1), o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin. "Além disso, ao considerar a cooperação nuclear com os EUA, o Japão revelou plenamente sua perigosa tendência de militarismo", disse o diplomata, acrescentando que Tóquio deve "refletir profundamente sobre sua história".

Os Três Princípios Antinucleares, uma resolução adotada pelo Parlamento do Japão em 1971, afirmam que o Japão, a única nação a ser atacada por uma bomba atômica, "não possuirá ou fabricará armas nucleares, nem permitirá sua introdução no mercado japonês território."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, Abe disse durante uma entrevista no último domingo que o Japão não deve mais considerar como tabu a possibilidade de ter armas nucleares em seu território e que seus compatriotas precisam "entender como a segurança do mundo é mantida".

Na sequência das declarações do ex-governante, o atual primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, assegurou na própria terça-feira durante um discurso no Parlamento que a sua nação não tem intenção de partilhar energia nuclear com os EUA, rejeitando assim a ideia de albergar armas nucleares norte-americanas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"É inaceitável, dada a posição de nosso país, que defende os três princípios não nucleares", disse o chefe do governo japonês.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE