China realiza exercícios de fogo real, enviando sinal aos EUA

Agência Sputnik - Há novos indícios provenientes dos meios militares da China e dos EUA de que as tensões entre os dois países vão continuar sob a nova administração americana.

O Comando do Teatro de Operações do Sul do exército chinês – responsável por vigiar as águas disputadas do mar do Sul da China - conduziu exercícios de fogo real para testar a sua resposta a repetidos ataques com mísseis vindos do "mar distante", reportou a Televisão Central Chinesa (CCTV, na sigla em inglês) no sábado (27), sem revelar quando e onde o exercício teve lugar, de acordo com o South China Morning Post.

O exercício em causa envolveu o destróier de mísseis Yinchuan, a fragata Hengyang, o navio de desembarque anfíbio Wuzhishan e o navio de suporte Chagan Hu, informa a mídia chinesa.

Contudo, ao mesmo tempo, os EUA estão aumentando suas atividades de reconhecimento na área.

USNS Impeccable is sailing around the Paracel Islands, and where is the destination? This kind of regular track points is unusual for a reconnaissance ship in this area. pic.twitter.com/DEcKbz0nV2 February 26, 2021

O USNS Impeccable está navegando em redor das ilhas Paracel, e qual é o destino? Este tipo de pontos de trilha regulares é incomum para um navio de reconhecimento nesta área.

USAF RC-135U is busing in operating over #SouthChinaSea, Feb 27. pic.twitter.com/ldkqEceeaM — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) February 27, 2021

O USAF RC-135U está operando sobre mar do Sul da China, em 27 de fevereiro.

As tensões entre Washington e Pequim, nomeadamente nas áreas do mar do Sul da China e do estreito de Taiwan, têm vindo a aumentar, nomeadamente pelo fato de o gigante asiático se opor às atividades militares estadunidenses e de seus aliados nas áreas mencionadas, de acordo com o South China Morning Post.

