China realiza exercícios de fogo real próximo de Taiwan, em advertência aos EUA (VÍDEO)

Sputnik Brasil - As forças chinesas iniciaram exercícios militares com fogo real na província de Fujian, próximo do estreito de Taiwan.

A manobra ocorre nas vésperas da possível visita da presidente da Câmara de Representantes dos EUA, Nancy Pelosi à ilha.

O Exército de Libertação Popular (ELP) emitiu uma advertência sobre a realização dos exercícios militares com fogo real, tendo anunciado o fechamento da referida zona marítima para todas as embarcações devido às manobras.

中共解放军在福建前线进行实弹演习! pic.twitter.com/hmJvmDbKod CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — 谢万军 Wanjun Xie (@wanjunxie) July 30, 2022

Além disso, os exercícios ocorrem nas vésperas do 95º aniversário do ELP, bem como da visita da norte-americana Nancy Pelosi a Taiwan, que Pequim considera inaceitável.

Anteriormente, o Ministério das Relações Exteriores da China alertou que, caso Pelosi visitasse Taiwan, Pequim tomaria medidas decisivas para proteger sua soberania e integridade territorial, e que os EUA seriam totalmente responsáveis por todas as consequências.

