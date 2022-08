China realiza exercícios militares sem precedentes no Estreito de Taiwan

Apoie o 247

ICL

247 - A China lançou exercícios militares sem precedentes em seis áreas que circundam Taiwan nesta quinta-feira (4), um dia após a visita da presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, à ilha que Pequim considera seu território soberano, informa a Reuters.

Logo após o início dos exercícios, a emissora estatal chinesa CCTV disse que os exercícios se desenvolvem até domingo, incluindo disparos reais nas águas e no espaço aéreo ao redor de Taiwan.

Autoridades de Taiwan disseram que os exercícios violam as regras das Nações Unidas, invadem o espaço territorial de Taiwan e são um desafio direto à livre navegação aérea e marítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A China está realizando exercícios nas rotas marítimas e aéreas internacionais mais movimentadas e isso é "comportamento irresponsável e ilegítimo", disse o Partido Democrático Progressista de Taiwan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O porta-voz do gabinete de Taiwan, expressando séria condenação aos exercícios, disse também que os sites do Ministério da Defesa, do Ministério das Relações Exteriores e do gabinete presidencial foram atacados por hackers.

Navios da marinha chinesa e aeronaves militares cruzaram brevemente a linha mediana do Estreito de Taiwan várias vezes na manhã de quinta-feira, disse uma fonte taiwanesa informada sobre o assunto à Reuters. consulte Mais informação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao meio-dia de quinta-feira, navios militares de ambos os lados permaneciam na área e nas proximidades.

Taiwan enviou jatos e sistemas de mísseis implantados para rastrear várias aeronaves chinesas cruzando a linha.

"Eles voaram para dentro e depois para fora e continuam a nos assediar", disse a fonte taiwanesa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na noite de quarta-feira, poucas horas depois que Pelosi partiu para a Coreia do Sul, aeronaves não identificadas, provavelmente drones, sobrevoaram a área das ilhas Kinmen, perto da costa continental, disse o Ministério da Defesa de Taiwan.

A China, que considera Taiwan como seu próprio território e se reserva o direito de tomá-lo à força, disse na quinta-feira que suas diferenças com a ilha são um assunto interno.

"Nossa punição aos obstinados pela independência de Taiwan, forças externas, é razoável, legal", disse o Escritório de Assuntos de Taiwan da China, com sede em Pequim.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, chamou a visita de Pelosi a Taiwan de um ato "maníaco, irresponsável e altamente irracional" dos Estados Unidos, informou a emissora estatal CCTV.

Wang, falando em uma reunião de ministros das Relações Exteriores do Sudeste Asiático em Phnom Penh, Camboja, disse que a China fez o máximo esforço diplomático para evitar a crise, mas nunca permitiria que seus interesses principais fossem prejudicados.

Os ministros das Relações Exteriores, em comunicado, alertaram anteriormente que a volatilidade causada pelas tensões no Estreito de Taiwan poderia levar a "erros de cálculo, confrontos sérios, conflitos abertos e consequências imprevisíveis entre as principais potências".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.