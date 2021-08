China realiza exercícios navais na véspera das manobras dos EUA e aliados no Pacífico Ocidental

Sputnik - As forças chinesas iniciaram treinamentos de fogo real ao largo da província de Guangzhou, no mar do Sul da China, e ao largo de Liaoning, no mar Amarelo e no estreito de Bohai, informou a Administração de Segurança Marítima do país, alertando os navios de outros países para não entrarem nessas águas, segundo o South China Morning Post.

Os treinamentos durarão até quinta-feira, mas nenhum outro detalhe foi revelado.

A China está efetuando o exercício na véspera das manobras militares Malabar de quatro dias dos países-membros do Quad (Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão). O Malabar será realizado no território norte-americano de Guam, no Pacífico, a partir de amanhã (26) e incluirá ações contra navios de superfície, antiaéreas e antissubmarino.

PUBLICIDADE

Segundo Yue Gang, ex-coronel do Exército de Libertação Popular da China (ELP), com estes exercícios, Pequim pretende enviar uma mensagem a Washington.

"O Exército chinês está respondendo aos movimentos dos EUA para se juntarem a seus aliados, inclusive quando o Reino Unido e a Alemanha conduzem operações de liberdade de navegação na região", disse.

PUBLICIDADE

"Quando os EUA intensificam sua presença na região, a China tem que responder e mostrar sua força", acrescentou o ex-coronel.

Por sua vez, o antigo instrutor do ELP Song Zhongping afirmou que os exercícios não são necessariamente um alerta direto antes dos exercícios do Quad e que o treinamento se baseia em um plano estabelecido para "salvaguardar a soberania nacional e os interesses de desenvolvimento".

PUBLICIDADE

Recentemente, a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, acusou Pequim de tentar tomar diversas áreas no mar do Sul da China e de ameaçar a "ordem baseada em regras". Em seu discurso nesta terça-feira em Cingapura, ela afirmou que pretende promover a paz e a estabilidade no Indo-Pacífico.