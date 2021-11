China realiza reunião de cúpula do Partido Comunista

Apoie o 247

247 - O 19º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) iniciou sua 6ª sessão plenária em Pequim nesta segunda-feira, informa a Xinhua.

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCC, apresentou um relatório de trabalho em nome do Birô Político do Comitê Central do PCC e deu explicações sobre um projeto de resolução sobre as principais conquistas e experiências históricas dos 100 anos de esforços do PCCh.

O plenário está programado para durar até quinta-feira, de acordo com uma decisão tomada em uma reunião do Birô Político do Comitê Central do PCC em 18 de outubro.

Na reunião, o Birô Político também decidiu submeter o projeto de resolução ao plenário para deliberação.

O PCCh liderou todos os grupos étnicos do país em obter conquistas notáveis nos últimos 100 anos na história do desenvolvimento humano, de acordo com um comunicado divulgado após a reunião de outubro.

O povo chinês que sofreu subjugação e intimidação desde o advento dos tempos modernos se ergueu. A nação chinesa está avançando em direção à modernização em todas as frentes e o socialismo abriu um caminho de sucesso no país mais populoso do mundo, assinalou o comunicado.

Também observou que a China está dando passos largos para avançar com os tempos, e que a nação chinesa está abraçando uma perspectiva brilhante de revitalização nacional.

Segundo o documento, os comunistas chineses, com Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin e Hu Jintao como os principais representantes, lideraram todo o Partido e pessoas de todos os grupos étnicos na obtenção de um progresso vital na revolução, construção e reforma, com preciosas experiências acumuladas.

Desde o 18º Congresso Nacional do PCCh em 2012, o Comitê Central do PCC, com Xi Jinping no núcleo, vem liderando todo o Partido e pessoas de todos os grupos étnicos na obtenção de novas conquistas notáveis e na acumulação de novas e preciosas experiências.

O socialismo com características chinesas demonstrou sua forte vitalidade. O Partido, o exército e o povo tornaram-se unidos como nunca antes. A China consolidou ainda mais seu status internacional. Todos esses fatores proporcionaram à causa da revitalização nacional, instituições mais robustas, bases materiais mais sólidas e uma fonte de inspiração para uma maior iniciativa, segundo o comunicado.

Por meio de uma luta tenaz, o Partido e o povo chinês mostraram ao mundo que a nação chinesa alcançou uma tremenda transformação de se levantar e crescer próspera para se tornar forte, e que a revitalização nacional da China se tornou uma inevitabilidade histórica, continuou.

Na elaboração da resolução, foram coletados os pontos de vista e sugestões de dentro e de fora do Partido. Xi também presidiu um simpósio para ouvir os líderes dos comitês centrais dos partidos políticos não comunistas, do chefe da Federação de Indústria e Comércio da China e de pessoas sem filiação partidária.

O projeto ganhou amplo reconhecimento de várias regiões, departamentos e partes, junto com representantes do 19º Congresso Nacional do PCCh.