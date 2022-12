China realiza reunião em memória ao ex-presidente Jiang Zemin

Solene reunião em memória ao ex-presidente falecido Jiang Zemin foi realizada no Grande Palácio do Povo, em Beijing edit

Rádio Internacional da China (CRI) - Às 10 horas desta terça-feira (6), o Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), o Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional da China, o Conselho de Estado da China, o Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e a Comissão Militar Central do PCCh e da República Popular da China realizaram uma solene reunião em memória ao ex-presidente falecido Jiang Zemin, no Grande Palácio do Povo, em Beijing.

