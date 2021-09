China realiza seminário para comemorar restauração de sua sede na ONU

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Seminário para comemorar o 50º aniversário da restauração da sede da República Popular da China nas Nações Unidas foi realizado nesta quarta-feira (8) em Pequim.

O conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou que o mundo está em uma nova encruzilhada histórica e que os países precisam chegar a consensos e juntar forças. Segundo o chanceler, os países necessitam defender o multilateralismo, reforçar a cooperação no combate à pandemia e persistir em priorizar o desenvolvimento, assim como construir uma economia mundial aberta. Também precisam aperfeiçoar o controle climático, fortalecer o intercâmbio e a aprendizagem mútua e promover o avanço da civilização humana.

O fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, concorda com a persistência no multilateralismo para a solução de questões complicadas do globo. Segundo Schwab, os países só poderão realizar o desenvolvimento econômico e social e evitar guerras, fome, desigualdade e degradação ambiental irreversível apenas por meios multilaterais. O economista espera que a China, como um membro importante da ONU, possa desempenhar um papel cada vez mais decisivo no sistema de governança global.

O evento foi organizado conjuntamente pela Associação da ONU da China e pelo Instituto de Relações Exteriores do Povo Chinês.

