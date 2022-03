China rechaça comparações de Taiwan com Ucrânia

Apoie o 247

Telesur - A China rechaçou nesta segunda-feira, 28, as declarações dos Estados Unidos quando comparou a situação na Ucrânia com a ilha de Taiwan e garantiu que o princípio da integridade territorial é "inquebrável".

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, afirmou em entrevista coletiva que: “Taiwan não é a Ucrânia; a determinação e a vontade do povo chinês de defender a soberania nacional e a integridade territorial são inabaláveis”.

Nesse sentido, o diplomata asiático afirmou que a ilha de Taiwan faz parte do território chinês, enquanto a Ucrânia constitui um Estado livre e soberano com direitos protegidos pela Carta das Nações Unidas.

Da mesma forma, Wenbin repudiou a campanha lançada pelos EUA para desacreditar a política externa de Pequim e, assim, exacerbar as contradições para gerar "uma nova crise no Estreito de Taiwan".



O governo asiático reiterou em diferentes ocasiões que quem tentar interferir nos assuntos internos da China "sofrerá as piores consequências" dadas as tentativas do Ocidente de oferecer ajuda militar a Taiwan.



Da mesma forma, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês reiterou que a Ucrânia não deve servir de cenário de confronto entre o Ocidente e a Rússia, pelo que enfatizou a necessidade de retomar os Acordos de Minsk.



O representante de Pequim defendeu a diplomacia como único meio para resolver as fortes divergências entre as partes e reiterou o respeito aos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas.

