China rechaça posição dos Estados Unidos sobre eleição em Taiwan

247 - “A declaração do Departamento de Estado dos EUA sobre as eleições na região chinesa de Taiwan viola gravemente o princípio de Uma Só China e os três comunicados conjuntos China-EUA, e vai contra o próprio compromisso político dos EUA de manter apenas relações culturais, comerciais e outras relações não oficiais com o povo de Taiwan”, afirma comunicado da Chancelaria chinesa emitido neste domingo (14).

O Ministério chinês das Relações Exteriores enfatiza também que a posição estadunidense envia um sinal gravemente errado às forças separatistas da “independência de Taiwan”. “Deploramos veementemente e opomo-nos firmemente a isto, e fizemos sérias representações junto do lado dos EUA”, sublinha o comunicado.

A Chancelaria chinesa reitera que o tema Taiwan é uma questão de princípios para a China. “A questão de Taiwan está no cerne dos interesses fundamentais da China e é a primeira linha vermelha que não deve ser ultrapassada nas relações China-EUA. O princípio de Uma Só China é uma norma básica nas relações internacionais, um consenso predominante entre a comunidade internacional e a base política das relações China-EUA. A China opõe-se firmemente a que os EUA tenham qualquer forma de interação oficial com Taiwan e interfiram nos assuntos de Taiwan de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. Instamos os EUA a respeitarem seriamente o princípio de Uma Só China e os três comunicados conjuntos China-EUA e a agirem seriamente de acordo com os compromissos que foram reafirmados múltiplas vezes pelos líderes dos EUA de não apoiarem a ‘independência de Taiwan’, ‘duas Chinas’. ” ou ‘uma China, um Taiwan’, e não procurar usar a questão de Taiwan como um instrumento para conter a China. O comunicado da Chancelaria termina com um alerta aos Estados Unidos: “Instamos os EUA a interromper as interações de natureza oficial com Taiwan e a parar de enviar qualquer sinal errado às forças separatistas para a ‘independência de Taiwan’ ”.

