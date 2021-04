China rechaça qualquer forma de laços oficiais entre EUA e Taiwan, diz porta-voz

247 - O porta-voz da Chancelaria chinesa, Zhao Lijian, disse que seu país se opõe firmemente a qualquer forma de laços oficiais entre EUA e Taiwan.

As declarações foram feitas durante uma coletiva de imprensa ao abordar sobre a delegação enviada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, com ex-funcionários dos EUA a Taiwan, com visita programada à ilha entre quarta a sexta-feira (17), informa o Diário do Povo on line.

"Instamos o lado dos Estados Unidos a cumprir estritamente o princípio de uma só China e os três comunicados conjuntos China-EUA, interromper imediatamente qualquer forma de contato oficial entre os Estados Unidos e Taiwan, tratar com prudência as questões relacionadas a Taiwan e abster-se de enviar quaisquer sinais equivocados para as forças separatistas da 'independência de Taiwan' para evitar maiores danos às relações China-EUA e à paz e estabilidade em todo o Estreito de Taiwan", alertou o porta-voz.

