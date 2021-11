China reduz nível de relações com Lituânia

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - No dia 18 de novembro, a Lituânia, ignorando as manifestações severas e negociações repetidas pela parte chinesa, permitiu que as autoridades de Taiwan estabelecessem um "Escritório Representativo de Taiwan na Lituânia". O ato criou a falsa impressão de que existe "uma China, um Taiwan" no palco internacional, violou o compromisso político assumido pela Lituânia no comunicado do estabelecimento das relações diplomáticas com a República Popular da China, prejudicou a soberania e integridade territorial chinesa, e interferiu seriamente nos assuntos internos da China.

"O lado chinês apresenta sua forte indignação e manifestação séria, e decidiu rebaixar suas relações diplomáticas com a Lituânia para o nível de encarregado de negócios", diz uma declaração emitida pelo Ministério das Relações Exteriores da China neste domingo (21).

Segundo o documento, existe uma só China no mundo. O governo da República Popular da China é o único governo legítimo que representa toda a China. O princípio de uma só China é consenso da comunidade internacional, uma norma reconhecida nas relações internacionais, e base política para que a China desenvolva relações bilaterais com a Lituânia.

O governo chinês, com boa vontade de manter os laços com a Lituânia, alertou por repetidas vezes a Lituânia para não atuar com aleivosia. É lamentável que a Lituânia tenha optado ignorar a posição solene da China, os interesses amplos das relações bilaterais e as regras básicas no relacionamento internacional, além de ter decidido autorizar o escritório representativo de Taiwan no país, assentando, assim, um precedente perverso no mundo.

Uma vez que a Lituânia prejudicou a base política do restabelecimento das relações diplomáticas a nível de embaixador, o governo chinês, tendo em vista a necessidade de salvaguardar a soberania nacional e as regras básicas do relacionamento internacional, não tem escolha senão degradar as relações diplomáticas com a Lituânia para o nível de encarregado de negócios. O governo lituano deve arcar com todas as consequências subsequentes.

"Instamos o lado lituano a corrigir imediatamente seus erros e não subestimar a forte determinação, vontade e capacidade do povo chinês de defender a soberania nacional e integridade territorial", acrescentou a declaração.

"Também avisamos severamente às autoridades de Taiwan que Taiwan nunca será um país. Não importa o quanto as forças da “independência de Taiwan" tentem deturpar os fatos e confundir preto com branco, a história de que o continente e Taiwan pertencem a uma só e a mesma China não pode ser alterada. As tentativas de buscar apoio estrangeiro para manipulação política serão um beco sem saída.

