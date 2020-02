China registra 2.829 novos casos de infecção pelo novo coronavírus e 57 novas mortes

As autoridades chinesas de saúde anunciaram nesta segunda-feira que foram confirmados 2.829 novos casos de infecção pelo coronavírus e 57 mortes no domingo em 31 regiões provinciais e no Corpo de Produção e Construção de Xinjiang. edit

247 - As autoridades sanitárias da China atualizou nesta segunda-feira (3) as informações sobre a propagação do coronavírus no país. Foram confirmados 2.829 novos casos e 57 novas mortes, 56 das quais na província de Hubei, e uma no Município de Chongqing, no sudoeste da China, segundo a Comissão Nacional de Saúde.

Outros 5.173 novos casos suspeitos foram registrados no mesmo dia, segundo a comissão.

No domingo, 186 pacientes ficaram gravemente doentes e 147 receberam alta do hospital após recuperação.

Até o final do domingo, os casos confirmados na parte continental da China chegaram a 17.205, informou a comissão, e 361 pessoas morreram da doença.

A entidade acrescentou que 2.296 pacientes permanecem em condição crítica e 21.558 pessoas estão com suspeita de infecção pelo vírus.

Ao todo, 475 pessoas receberam alta hospitalar após recuperação.

Foram rastreadas 189.583 pessoas que tiveram contatos próximos com pacientes confirmados, e 10.055 delas foram liberadas da observação médica no domingo, com outras 152.700 ainda em observação.

Até o final do domingo, haviam sido confirmados 15 casos na Região Administrativa Especial de Hong Kong, oito na Região Administrativa Especial de Macau e dez em Taiwan.

As informações são da Xinhua