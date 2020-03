China registra menor número diário de infecções pelo coronavírus. Doença se alastra pelo mundo

247 - A China tem tem 80.904 infecções diagnosticadas, com 3.123 mortes. A Comissão Nacional de Saúde anunciou nesta segunda-feira (9) que foram confirmados 40 novos casos de infecção pelo novo coronavírus e 22 mortes no domingo na parte continental do país, os menores números desde janeiro.

Nas últimas 24 horas, a Alemanha registrou 150 novos casos de contágio por Covid-19, o que eleva a 1.112 o número de pessoas afetadas pela epidemia.

Na Itália, país mais atingido no continente europeu, um quarto da população está em quarentena por causa do Covid-19. Até a noite de domingo (8), o país havia registrado 7.375 casos da doença e 366 mortes. O governo italiano não assegura condições para que todos os infectados sejam tratados, numa revelação da deterioração do sistema de saúde do país.

Na Coreia do Sul, o número de casos chegou a 7.478 nesta segunda (9), mas o ritmo de novas infecções diminuiu, segundo a agência de notícias Yonhap. No domingo, foram registrados 248 novos casos, o menor número diário desde 26 de fevereiro. O país registrou 51 mortes pela doença, segundo o centro de controle coreano.

Informações do G1 e Xinhua