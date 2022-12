China registra primeiras mortes por Covid em semanas

Apoie o 247

247, com informações da Reuters - A China registrou nesta segunda-feira suas primeiras mortes relacionadas à Covid-19 em semanas, em meio a dúvidas crescentes sobre se a contagem oficial está capturando o número total de vítimas de uma doença que está se espalhando pelas cidades depois que o governo flexibilizou os rígidos controles antivírus.

As duas mortes de segunda-feira foram as primeiras a serem relatadas pela Comissão Nacional de Saúde (NHC) desde 3 de dezembro, dias antes de Pequim anunciar que estava suspendendo restrições que mantiveram o vírus sob controle por três anos, mas desencadearam protestos generalizados no mês passado.

No sábado, porém, jornalistas da Reuters testemunharam carros funerários alinhados do lado de fora de um crematório designado para Covid-19 em Pequim e trabalhadores em trajes de proteção carregando mortos dentro das instalações. A Reuters não pôde estabelecer imediatamente se as mortes foram causadas pela Covid.

