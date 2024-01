China repreende Blinken após comentários 'separatistas pró-Taiwan'

Secretário de Estado dos EUA parabenizou Lai Ching-te, do Partido Democrático Progressista, por sua vitória nas eleições e falou em 'força do sistema democrático' de Taiwan edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik – O Ministério das Relações Exteriores da China condenou neste domingo (14) a declaração do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, sobre as eleições de Taiwan, por 'violar o princípio de Uma Só China e enviar um sinal errado às forças separatistas da ilha'.



No sábado, Lai Ching-te, do Partido Democrático Progressista (DPP, na sigla em inglês), no poder de Taiwan, foi eleito o vencedor da eleição para chefe da ilha, depois de obter 40,05% dos votos. O próprio DPP, no entanto, perdeu 11 assentos no parlamento da ilha como resultado das eleições.

Mais tarde naquele dia, Blinken parabenizou Lai por sua vitória e ao povo de Taiwan “por participar de eleições livres e justas e demonstrar a força de seu sistema democrático”.



"A declaração do Departamento de Estado dos EUA sobre as eleições na região chinesa de Taiwan viola gravemente o princípio de Uma Só China e os três comunicados conjuntos China-EUA, e vai contra o próprio compromisso político dos EUA de manter apenas relações culturais, comerciais e outras relações não oficiais com o povo de Taiwan. Também envia um sinal gravemente errado às forças separatistas da 'independência de Taiwan'. Lamentamos veementemente e nos opomos firmemente a isso", disse o Ministério das Relações Exteriores da China em um comunicado.



Pequim fez “representações sérias” a Washington no que diz respeito às observações de Blinken, sublinhando mais uma vez que a questão de Taiwan está “no cerne dos interesses centrais da China e na primeira linha vermelha que não deve ser ultrapassada nas relações China-EUA”. a declaração lida.



Além disso, o Ministério das Relações Exteriores da China lembrou mais uma vez que Pequim se opõe a Washington ter interações oficiais com Taipei, e instou os Estados Unidos a se absterem de usar a questão de Taiwan como uma ferramenta para conter a China.



Taiwan é governada independentemente da China continental desde 1949. Pequim vê a ilha como a sua província, enquanto Taiwan – um território com o seu próprio governo eleito – afirma que é um país autónomo, mas não chega a declarar independência. Pequim opõe-se a quaisquer contactos oficiais de estados estrangeiros com Taipei e considera indiscutível a soberania chinesa sobre a ilha.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: