China responde acusações dos EUA: 'seu único propósito é justificar a expansão militar'

RT - O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Zhao Lijian comentou as declarações emitidas no domingo pelo Chefe do Estado-Maior dos EUA Mark Milley, que afirmou que a China se tornou mais agressiva na intercepção de aviões militares e na realização de manobras aéreas inseguras ao longo dos últimos cinco anos.

"Os comentários do lado americano confundem completamente o certo e o errado", disse Zhao na segunda-feira, acrescentando que alguns representantes do governo dos EUA continuam a "fazer referências a 'um desafio da China'". "O seu único objectivo é justificar a acumulação militar dos EUA", disse ele.

O funcionário chinês mencionou que os EUA têm mais de 800 bases militares estrangeiras instaladas noutros territórios, para além de ocuparem o primeiro lugar no mundo em termos de despesa militar total. "Quem tem enviado navios e aviões militares para o estrangeiro para flexionar os seus músculos? Quem tem desafiado a paz, a segurança e a estabilidade regional? E quem é mais agressivo? Os factos falam por si", observou o porta-voz.

"Os Estados Unidos devem abandonar a mentalidade de soma zero da Guerra Fria, parar de exagerar a 'ameaça da China', e parar de encontrar falhas com a China e usá-la como pretexto para reforçar o orçamento da defesa e a capacidade militar", disse ele.

Questionado sobre os comentários do antigo ministro das finanças do Reino Unido Rishi Sunak, que disse na segunda-feira que, se fosse eleito primeiro-ministro, tomaria medidas duras contra o país asiático, Zhao Lijian disse que não daria a sua opinião "sobre a eleição de liderança do Partido Conservador britânico, que é um assunto interno do Reino Unido".

"Quero deixar claro a certos políticos britânicos que fazer comentários irresponsáveis sobre a China, incluindo exagerar a chamada 'ameaça da China', não resolve os seus próprios problemas", disse Zhao.

Rishi Sunak, candidato ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, bem como à liderança do Partido Conservador na sequência da demissão de Boris Johnson, disse que "a China é a maior ameaça a longo prazo" para o seu país, bem como para "a economia global e a segurança nacional".

