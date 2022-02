China se insurge contra o Quad, "ferramenta de hegemonia dos EUA"

Pequim diz que as negociações do Quad são destinadas a "sitiar" o país edit

Sputnik - Na sexta-feira (11), Pequim disse que o Quad (Diálogo de Segurança Quadrilateral), cujo formato prevê consultas anuais entre EUA, Austrália, Índia e Japão, é "essencialmente uma ferramenta para conter e sitiar a China, [a fim] de manter a hegemonia dos EUA".

"O objetivo é estimular o confronto e minar a solidariedade e a cooperação internacional", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, a repórteres.

"Como a Guerra Fria acabou há muito tempo, a tentativa de forjar uma suposta aliança para conter a China não ganha apoio e não leva a lado nenhum", afirmou o porta-voz.

Zhao pediu aos quatro países que abandonem a "antiquada mentalidade da Guerra Fria" e mudem sua abordagem em relação à China.

As declarações vieram depois que os ministros das Relações Exteriores dos países do Quad se reuniram em Melbourne, na Austrália, na sexta-feira (11). As autoridades emitiram uma declaração conjunta, prometendo manter a região do Indo-Pacífico "livre de coerção" – em aparente referência a Pequim, sob acusações de que estaria intimidando seus vizinhos.

Os membros do Quad também prometeram "enfrentar os desafios da ordem baseada em regras, inclusive nos mares do Sul e Leste da China", diz o comunicado.

