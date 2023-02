China se opõe fortemente à derrubada pelos EUA de balão não tripulado

De acordo com o comunicado, o porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA também observou que o balão não representa uma ameaça militar edit

Rádio Internacional da China - A China expressou forte insatisfação e oposição em relação ao uso da força dos EUA para atacar o dirigível civil não tripulado da China, disse o Ministério das Relações Exteriores da China neste domingo em um comunicado.

O lado chinês, após verificação, informou repetidamente ao lado dos EUA sobre a natureza civil do dirigível e transmitiu que sua entrada nos Estados Unidos devido a força maior foi totalmente inesperada, aponta o comunicado, observando que o lado chinês pediu claramente ao lado dos EUA para lidar adequadamente com o assunto de maneira calma, profissional e contida.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China salientou na sexta-feira que o dirigível civil é usado para pesquisa, principalmente para fins meteorológicos. Afetado pelos ventos do oeste e com capacidade limitada de autodireção, o dirigível se desviou muito de seu curso planejado.

De acordo com o comunicado, o porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA também observou que o balão não representa uma ameaça militar ou física para as pessoas no terreno.

Sob tais circunstâncias, o uso da força pelos EUA é uma clara reação exagerada e uma grave violação da prática internacional. A China salvaguardará resolutamente os direitos e interesses legítimos da empresa em questão e reserva o direito de dar mais respostas, se for necessário, ressalta o comunicado.

