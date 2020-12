China se pronuncia contra novas sanções dos EUA

O Departamento do Tesouro dos EUA incluiu quatro navios de carga e seis empresas na lista de sanções; a acusação é de que teriam participado no transporte de carvão originário da Coreia do Norte edit

Sputnik Brasil - A China se pronunciou nesta quarta-feira (9) contra as sanções unilaterais aplicadas pelos Estados Unidos sobre suas empresas e embarcações, declarou o Ministério das Relações Exteriores chinês.

Ontem (8), o Departamento do Tesouro dos EUA incluiu quatro navios de carga e seis empresas da China na lista de sanções por supostamente participarem no transporte de carvão originário da Coreia do Norte.

"Somos contrários que qualquer país, com base em suas leis internas, recorram a sanções unilaterais e jurisdição extraterritorial sobre entidades e indivíduos chineses", disse o porta-voz do ministério, Zhao Lijian.

De acordo com o diplomata, a China continuará a tomar as medidas necessárias para defender os interesses e direitos legítimos de empresas e indivíduos chineses.

As seis entidades incluídas na lista de sanções são Weihai Huijiang Trade Ltd, Always Smooth Ltd, Good Siblings Ltd, Korea Daizin Trading Corporation, Silver Bridge Shipping Co-HKG e Thinh Cuong Co Ltd, enquanto as quatro embarcações são Calm Bridge, Asia Bridge, Lucky Star e Star 18.

As sanções dos Estados Unidos contra o carvão da Coreia do Norte datam de 2017, quando Washington começou a visar indivíduos e entidades responsáveis ​​por financiar e apoiar os programas de armas nucleares e mísseis balísticos de Pyongyang.

O conhecimento liberta. Saiba mais