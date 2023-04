China será principal fonte de crescimento mundial, papel do BRICS aumentará, prevê FMI

De acordo com as previsões do Fundo Monetário Internacional, a China e a Índia estarão entre os três principais responsáveis pelo crescimento mundial até 2028 edit

Sputnik - De acordo com as previsões do Fundo Monetário Internacional, a China e a Índia estarão entre os três principais responsáveis pelo crescimento mundial até 2028.

A China será o maior contribuidor para o crescimento global nos próximos cinco anos, sua participação deverá ser o dobro da dos EUA, aponta o Fundo Monetário Internacional (FMI), citado na segunda-feira (17) pela agência norte-americana Bloomberg.

Segundo a previsão, a proporção da expansão global do produto interno bruto (PIB) do país deverá representar 22,6% do valor até 2028. A Índia segue com 12,9%, enquanto os EUA contribuirão com 11,3%.

O financiador mundial vê a economia global se expandindo cerca de 3% ao longo dos próximos cinco anos. As perspectivas para esse período são as mais fracas em mais de três décadas, com o fundo instando os países a evitarem a fragmentação econômica causada pelas tensões geopolítica, e a tomarem medidas para reforçar a produtividade.

O FMI espera que 75% do crescimento global esteja concentrado em 20 países, e mais de 50% nos quatro primeiros: China, Índia, EUA e Indonésia. Segundo a previsão, o BRICS representará cerca de 34% do crescimento econômico mundial em 2028, enquanto a fatia do G7 cairá para aproximadamente 28%.

