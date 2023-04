Apoie o 247

Sputnik - Os países ocidentais não estão em posição de ditar como Pequim deve se comportar com relação à Ucrânia, disse o embaixador chinês na Rússia, Zhang Hanhui, à Izvestia.

"O Ocidente não está em posição de dar instruções à China, muito menos tem autoridade para transferir a responsabilidade para ela", observou o embaixador.

Ele também observou que Pequim desde o início do conflito ucraniano tomou a iniciativa de um acordo pacífico e não forneceu armas a nenhuma das partes.

Além disso, o diplomata acrescentou que a posição da Rússia sobre Taiwan fala da ausência de medo do Kremlin diante das grandes potências, que "recorrem à política de força bruta".

Anteriormente, na quinta-feira (6), o presidente chinês Xi Jinping, durante conversas bilaterais com seu homólogo francês Emmanuel Macron, disse que não há "bala mágica" para resolver a crise ucraniana. Segundo ele, as partes devem criar condições para acabar com o conflito e iniciar negociações de paz, acumulando confiança mútua.

