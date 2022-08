China suspende importações de 35 exportadores de alimentos taiwaneses, em alerta antes da visita de Pelosi

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - A China suspendeu as importações de 35 exportadores taiwaneses de biscoitos e doces desde segunda-feira (1), em um alerta à ilha autônoma antes de uma possível visita a Taiwan da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi.

A Agência Central de Notícias oficial de Taiwan informou na terça-feira (2) que entre as 3.200 empresas taiwanesas registradas na alfândega da China na categoria de alimentos, 2.066 entradas foram listadas como "suspensão de importação".

Entre as 107 entradas na categoria de biscoitos, doces e pães, 35 foram listadas como "suspensão de importação", segundo cálculos da Reuters com base em dados de registro publicados no site da Administração Geral de Alfândegas da China.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Fiquei sabendo da proibição antes de sair do trabalho ontem à noite", disse à Reuters um gerente de negócios de um dos produtores de alimentos taiwaneses afetados, acrescentando que não sabia por que sua empresa foi proibida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Há empresas de alimentos dizendo que seus produtos já foram rejeitados na alfândega da China", disse ele, recusando-se a ser identificado.

As suspensões ocorreram quando a China advertiu repetidamente Pelosi contra ir a Taiwan, que afirma ser sua, em uma visita que Pequim diz que violaria o princípio de uma só China que Washington prometeu cumprir.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Administração Geral de Alfândegas da China não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da Reuters.

"Percebemos isso e estamos tentando entender mais", disse um funcionário da fabricante de doces Kuo Yuan Ye Foods à Reuters.

Não ficou claro se mais suspensões estão se aproximando, mas as maiores exportações de Taiwan para a China em valor são eletrônicos e peças, máquinas, plásticos e produtos químicos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A China já suspendeu a importação de uma série de itens, incluindo garoupa, abacaxi e maçã de Taiwan desde o ano passado, citando preocupações com pragas, que Taiwan negou veementemente.

O Conselho de Agricultura de Taiwan disse que tomará as medidas relevantes para ajudar as últimas empresas afetadas pela suspensão de "curto prazo", disse em comunicado.

Em 2021, as importações chinesas de Taiwan atingiram um recorde de US$ 189 bilhões, segundo dados oficiais de Taiwan.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.