China tem planos para lançar foguetes e desviar asteroide que poderia acabar com vida na Terra

247 - Pesquisadores da China traçaram um plano de enviar 23 dos maiores foguetes do país asiático para desviar um asteroide, o que poderia ser crucial caso um corpo celeste entre de fato em rota de colisão com a Terra. De acordo com estudiosos do Centro Nacional de Ciências Espaciais chinês, simulações matemáticas apontaram que a estratégia de foguetes atingindo simultaneamente um grande asteroide poderia desviá-lo de seu caminho original a uma distância de 1,4 vezes o raio da Terra. As informações foram publicadas em reportagem da BBC.

Os cálculos foram baseados em um asteroide chamado Bennu, que orbita o Sol e é tão largo quanto o arranha-céus Empire State Building, em Nova York, que tem 381 metros de altura e está entre os 50 maiores edifícios do mundo.

No estudo, os cientistas afirmaram que "os impactos de asteroides representam uma grande ameaça para toda a vida na Terra" e que a estratégia de lançar algo contra eles é a abordagem mais possível, porém com efeito limitado. Por consequência, eles passaram a calcular o envio de um conjunto de objetos contra eventuais asteroides em rota de colisão com o planeta.

