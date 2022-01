China tem se esforçado pela construção de um mundo sem armas nucleares

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Os cinco países detentores de armas nucleares, China, Rússia, Estados Unidos, França e Reino Unido divulgaram na última segunda-feira (3), a Declaração Conjunta para Prevenir a Guerra Nuclear e Evitar a Corrida Armamentista. Segundo o documento, uma guerra nuclear não pode ser vencida, por isso, nunca deve ser travada, e as armas nucleares, enquanto continuarem a existir, devem servir a propósitos defensivos, impedir agressões e prevenir guerras. Os cinco países ainda reiteraram que o objetivo final é construir um mundo sem armas nucleares seguindo o princípio de não prejudicar a segurança dos países concernentes.

Esta é a primeira vez que os líderes dos cinco Estados com armas nucleares emitem uma declaração sobre o uso do armamento, expressando sua vontade comum de prevenir a guerra nuclear, manter a estabilidade estratégica global e reduzir o risco de conflitos nucleares, atitude que foi aplaudida pela comunidade internacional.

China, Rússia, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França são Estados com armas nucleares legais nos termos do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e também são os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Eles possuem grandes responsabilidades para manter a paz e a segurança internacional. Os líderes dos cinco países emitiram uma declaração conjunta desta vez, enfatizando a prevenção da guerra nuclear e de uma corrida armamentista, o que sem dúvida ajudará a aumentar a confiança mútua estratégica e aliviar a ansiedade da segurança global.

A China sempre aderiu à sua política de não ser a primeira a usar armas nucleares em qualquer momento e sob quaisquer circunstâncias, e tem assumido um compromisso claro de não usar ou ameaçar usá-las incondicionalmente contra Estados sem tal armamento ou zonas livres de armas nucleares. A China é o único país entre os cinco Estados com armas nucleares que assume os compromissos mencionados.

Neste período de turbulentas mudanças no cenário estratégico internacional, a manutenção da paz e da segurança mundiais requerem o esforço conjunto dos cinco Estados detentores de armamento nuclear, e em particular os Estados Unidos, como a maior potência do mundo, devem tomar medidas concretas.

Por motivos de competição geopolítica, os Estados Unidos buscam sua própria dissuasão nuclear, que se tornou um importante ponto de risco no campo da segurança nuclear global. Desta vez, depois de assinarem a declaração conjunta, os Estados Unidos devem honrar seus compromissos.

