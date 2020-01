China teme que o novo coronavírus possa sofrer mutações e se espalhar

O governo chinês alertou nesta quarta-feira (22) que o novo coronavírus, que já deixou nove mortos e 440 infectados no país, pode sofrer mutações e se espalhar edit

247 - "Existe a possibilidade de mutação viral e uma maior disseminação da doença", que é transmitida pelo trato respiratório, disse o vice-ministro da Comissão Nacional de Saúde, Li Bin, em entrevista coletiva, alettando para o risco de o vírus se espalhar.

A comissão do governo chinês listou uma série de medidas para conter a doença, incluindo desinfecção e ventilação em aeroportos, estações de trem e shopping centers, especialmente agora que centenas de milhões de pessoas viajam pelo país por ocasião do feriado do Ano Novo Lunar . "Quando necessário, controles de temperatura também serão implementados em áreas-chave em locais movimentados", afirmou a comissão em comunicado.

Por outro lado, as autoridades chinesas convidaram especialistas da Organização Mundial da Saúde, de regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau, e de Taiwan para Wuhan, onde se originou o surto, para fortalecer a cooperação e comunicação em a situação, explicou Li Bin.

As informações são de Russia Today