Leonardo Sobreira, de Pequim (247) - Pequim está pronta para trabalhar com Moscou na construção de uma ordem mundial mais justa e racional, disse o principal diplomata chinês, Yang Jiechi, segundo a emissora CGTN.

Os comentários foram feitos durante um encontro com o embaixador da Rússia na China, Andrey Denisov, que está de saída do cargo. Yang elogiou as contribuições de Denisov para o desenvolvimento de relações amigáveis entre os dois países.

Por sua vez, Denisov disse que testemunhou as enormes conquistas da China no desenvolvimento econômico e social nos últimos 20 anos, e afirmou estar disposto a continuar contribuindo para o desenvolvimento das relações bilaterais.

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, ecoou as declarações. Segundo ele, a ordem unipolar começou a "seriamente rachar e balançar, e uma nova realidade está emergindo", reportou o site RT. Ele observou que Moscou e Pequim concordam ser uma "situação impossível" quando "o chamado 'bilhão dourado' proclama o direito de inventar as regras na economia, na política e o direito de impor seu desejo sobre outros países", em detrimento da grande maioria da população mundial.

O presidente chinês, Xi Jinping, poderá encontrar seu homólogo russo, Vladimir Putin, durante a cúpula da Organização para Cooperação de Xangai, em Samarcanda, no Uzbequistão. Em 4 de fevereiro deste ano, os dois líderes assinaram uma declaração conjunta anti-hegemônica e em prol da diversidade civilizacional. Em julho, os dois presidentes reforçaram a aliança, com o líder chinês defendendo o fortalecimento da comunicação e da cooperação estratégica.

No entanto, questionada sobre o possível encontro entre Xi Jinping e Vladimir Putin, a porta-voz da chancelaria chinesa Mao Ning não confirmou. "Por muito tempo, os presidentes chinês e russo mantiveram intercâmbios próximos e conduziram a comunicação estratégica por diversos meios, mantendo a relação bilateral sempre na direção certa", disse ela, durante coletiva nesta terça-feira, 13. "Divulgaremos informações em tempo hábil, se houver".

