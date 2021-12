China ultrapassa EUA e se torna líder mundial em produção científica

Apoie o 247

247 - A produção científica chinesa atingiu a marca de maior do mundo -- ultrapassando os Estados Unidos de maneira inédita. É o que mostra levantamento realizado pela Folha de S.Paulo.

Foram 788 mil artigos científicos em 2020 ligados a universidades, institutos e hospitais da China. Ou seja, 90 resultados científicos novos por hora.

Os EUA tiveram 767 mil artigos científicos publicados em 2020, número 2,4% maior em relação ao ano anterior. No mesmo período, a produção chinesa cresceu 10%.

Com base no levantamento, a China lidera áreas do conhecimento como biologia molecular, farmacologia, astronomia, agricultura, ciências da computação e engenharias. Também vai bem nos estudos em economia (2º lugar no mundo) e em artes e humanidades, na qual ocupa a 6º posição mundial.

