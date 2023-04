China vê ação judicial contra Trump como lawfare

Apoie o 247

Global Times - O show de Trump se transformou novamente em uma cena histórica nos EUA quando Donald Trump se tornou o primeiro ex-presidente dos EUA a enfrentar acusações criminais em Nova York na terça-feira. Observadores chineses opinaram que, embora seja muito cedo para prever o impacto da acusação no caminho de Trump para a Casa Branca, o drama abriu a norma de "armamento de assuntos jurídicos" nos EUA, o que certamente dará início a uma tendência mais tóxica nos EUA círculo político já caótico.

Não apenas a acusação sem precedentes contra um ex-presidente está transformando a Casa Branca em Cheong Wa Dae, ou o prédio presidencial da Casa Azul da Coreia do Sul, mas também revelou divisões de dois tipos diferentes de economia nos EUA. Especialistas alertam que tais conflitos letais trarão consequências catastróficas para o país.

Em um discurso repleto de queixas na noite de terça-feira no salão de baile de sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida, Trump atacou não apenas Alvin Bragg, o promotor distrital de Manhattan que abriu o caso, mas também os promotores que o investigam em todo o país. país da Geórgia a Washington. "Nosso país está indo para o inferno", disse ele.

Ele lançou um ataque contundente contra a "interferência eleitoral em uma escala nunca vista antes" nos Estados Unidos, colocando-se como vítima de perseguição política depois de se tornar o primeiro ex-presidente a enfrentar acusações criminais.

A aparição de Trump encerrou um dia de drama que começou em Nova York, quando ele foi indiciado em um tribunal de Manhattan e se declarou inocente de 34 acusações de falsificação de registros comerciais. As acusações acarretam uma sentença máxima de 136 anos de prisão, embora a sentença real provavelmente seja muito menor do que se ele for condenado por qualquer uma ou todas as acusações, informou a Fox News.

O incidente é um pouco tanto da "politização dos assuntos jurídicos" quanto da "legalização dos assuntos políticos". Para os democratas, eles estão tentando pressionar pela punição legal de Trump por meios políticos, para assim privar Trump da candidatura à presidência dos EUA, disse Li Haidong, professor da Universidade de Relações Exteriores da China, ao Global Times na quarta-feira.

Se Trump for considerado culpado antes das eleições de 2024, embora isso não impeça seu caminho para a eleição (já que o presidente dos EUA deve ter pelo menos 35 anos de idade, ser um cidadão nato e ter vivido nos EUA por pelo menos 14 anos), ainda exercerá um grande impacto em sua carreira política, já que os americanos provavelmente não escolherão alguém atrás da grade como seu presidente, Lü Xiang, pesquisador da Academia Chinesa de Ciências Sociais, disse ao Global Times em Quarta-feira.

A mídia americana CBS citou especialistas jurídicos dizendo que a condenação de Trump está longe de ser garantida, dizendo que não será fácil para os promotores de Manhattan provar que o ex-presidente cometeu um crime.

No entanto, Li previu que o drama sensacional de Trump no tribunal não será concluído facilmente. Para Trump, o programa pode economizar muitas taxas de campanha eleitoral, pois atrairá seus fãs para votar, disse Li.

Como Trump é um (ex) presidente que fez tantas estreias na história dos EUA, a acusação não será a última vez que ele fará história, disse o especialista, observando que o show abriu outra "caixa de Pandora" de confusão política no EUA antes das eleições.

Trump arrecadou mais de US$ 4 milhões nas 24 horas após a notícia de seu indiciamento em Manhattan se tornar pública, de acordo com dados divulgados por sua campanha na sexta-feira, informou a NBC News. A campanha de Trump disse que mais de 25 por cento das doações vieram de doadores pela primeira vez para o ex-presidente, "solidificando ainda mais o status do presidente Trump como o claro favorito nas primárias republicanas".

Até certo ponto, a próxima eleição de 2024 se tornará novamente "a favor ou contra Trump", disseram especialistas. Eles também observaram que as primeiras disputas de indicação republicana estão a quase um ano de distância, então é impossível julgar como os eleitores primários do Partido Republicano e um eleitorado nacional podem reagir a qualquer acusação do ex-presidente.

Tendência tóxica

Lü disse que a acusação de Trump sinaliza que o sistema legal está sendo usado como uma arma na arena política dos EUA. "O armamento do sistema jurídico costumava ser raro no campo político dos Estados Unidos. No entanto, quando a disputa entre as duas partes se tornar insolúvel por meio de procedimentos normais, o armamento de assuntos jurídicos se tornará frequente", disse Lü.

Enquanto Trump enfrenta uma acusação em um tribunal de Nova York, o presidente dos EUA, Joe Biden, até agora permaneceu em silêncio sobre a acusação de Trump, apesar de ter sido questionado sobre isso várias vezes. Mas alguns democratas expressaram abertamente seu??? empolgação com a acusação de Trump.

"A acusação de um ex-presidente é sem precedentes. Mas também é a conduta ilegal em que Trump se envolveu", tuitou o representante democrata Adam Schiff, que atuou como principal gerente de impeachment durante o primeiro julgamento de impeachment de Trump, informou o Hill.

Lü alertou que, quando o armamento do sistema legal se tornar a norma, os democratas também provavelmente enfrentarão dramas de tribunal semelhantes aos de Trump.

O indiciamento de Trump sinaliza não apenas a profunda fissura embutida nos partidos Democrata e Republicano, mas também uma deterioração da política dos EUA, disse Jin Canrong, reitor associado da Escola de Estudos Internacionais da Universidade Renmin da China.

Ele disse que não são apenas fissuras entre partidos políticos, mas também divisões entre grupos de capital dos EUA, o que significa que a entidade representada por Trump e os capitais locais estão enfrentando o ataque de capitais virtuais e globais.

Jin acredita que a briga entre diferentes tipos de capitais é mais letal para os EUA, citando a guerra civil americana, que surgiu devido aos conflitos entre a economia comercial e manufatureira no Norte e a economia agrícola no Sul.

“Todo o drama do indiciamento de Trump pode nos oferecer uma lente para uma compreensão mais profunda da política dos EUA e tornar nossas políticas dos EUA mais eficazes”, disse Jin.

