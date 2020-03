China zera transmissão local do novo coronavírus pela 1ª vez

247 - A China anunciou que, nas últimas 24 horas, não registrou nenhum caso de transmissão local do coronavírus pela primeira vez desde o início da epidemia de Covid-19 no país, há três meses, segundo o jornalista Javier C. Hernández New York Times.

Enquanto Itália, EUA e outros países sofrem com o que se tornou uma pandemia, o caso da China mostra o que pode ser conquistado quando medidas rígidas, de cima para baixo, e sem nenhuma dissidência são postas em prática com um único objetivo.

O feito representa uma reviravolta para o governo chinês, que gerou uma grande onda de revolta pública ao inicialmente esconder e gerenciar mal o surto, incluindo punições a médicos que quiseram elevar o grau de alerta e a pessoas que publicaram sobre os casos crescentes da doença em rede social.

Esses erros do início, segundo críticos, permitiram que o vírus se espalhasse de forma descontrolada pela cidade de Wuhan, forçando o governo a impor restrições draconianas de viagem e quarentena a centenas de milhões de pessoas.

A abordagem autoritária, vista por muitos como um experimento brutal sem precedentes, fez com que o país baixasse rapidamente o número de novas infecções a um imenso custo.