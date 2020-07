Choquehuanca: declarações de Elon Musk mostram que golpe foi orquestrado pelos EUA

Líder camponês e indígena, David Choquehuanca afirmou durante entrevista que “as declarações” de Elon Musk “mostram que o golpe” contra Evo Morales e a Bolívia “foi planificado, financiado e orquestrado pelos Estados Unidos” para obter lítio, recurso natural e estratégico do qual o país assaltado tem a maior reserva do planeta edit

247 - O líder camponês e indígena David Choquehuanca, candidato à vice-presidência da Bolívia pelo movimento Ao Socialismo, concedeu uma entrevista ao portal UOL, onde denunciou “o assalto ao lítio, recurso natural estratégico do qual o país [Bolívia] tem a maior reserva do planeta, como o que está por detrás da deposição do presidente Evo Morales”. David afirmou que as declarações de Elon Musk evidenciam que o golpe contra Evo e contra a Bolívia “foi planificado, financiado e orquestrado pelos Estados Unidos”.

“As declarações deste senhor [Elon Musk] mostram que o golpe foi planificado, financiado e orquestrado pelos Estados Unidos. Este golpe não foi só contra a nossa democracia, mas contra todo o nosso continente. O golpe foi dirigido contra o processo de descolonização, contra a decisão de industrializar nós mesmos nossos recursos naturais”, declarou David Choquehuanca durante a entrevista.

Após ser criticado por envolvimento no golpe na Bolívia, o bilionário Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, publicou no Twitter que dará “golpe em quem quiser. Lidem com isso”. O CEO da Tesla e da SpaceX estava reagindo a um comentário de um seguidor afirmando que não é do interesse do povo norte-americano “o governo dos EUA organizando um golpe contra Evo Morales na Bolívia" para que ele "possa obter lítio”.

