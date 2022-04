Chuvas deixam 306 pessoas mortas na África do Sul

A costa sudeste da África está na linha de frente de sistemas climáticos marítimos que estão ficando mais intensos por conta do aquecimento global edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pelo menos 306 pessoas morreram em virtude das fortes chuvas que atingiram a costa leste da África do Sul na quarta-feira (13). Casas e estradas foram danificadas.

De acordo com informações da CNN, as inundações atingiram a província de KwaZulu-Natal, que inclui a cidade costeira de Durban. As estradas racharam e deram lugar a fissuras profundas, e uma enorme pilha de contêineres desmoronou.

Nas redes sociais o governo local de KwaZulu-Natal disse que este foi o momento mais trágico de toda a história da província. “As fortes chuvas que caíram em nossa terra nos últimos dias causaram estragos incalculáveis ​​e causaram danos maciços a vidas e infraestrutura”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A costa sudeste da África está na linha de frente de sistemas climáticos marítimos que, segundo cientistas, estão ficando mais intensos por conta do aquecimento global, quadro que pode se agravar ainda mais nas próximas décadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo local pediu a instituições privadas e religiosas para ajudar nas operações de socorro de emergência e solicitou ajuda da Força de Defesa Nacional da África do Sul para fornecer apoio aéreo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE