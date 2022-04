Chuvas na África do Sul deixam quase 300 mortos

A maioria das vítimas fatais estava em Durban, a principal cidade da província de Kwazulu-Natal, no leste do país edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pelo menos 259 pessoas morreram na África do Sul em consequência das chuvas que atingem a costa leste do país esta semana. A maioria das vítimas fatais estava em Durban, a principal cidade da província de Kwazulu-Natal, no leste do país.

De acordo com o governador da província, Sihle Zikalala, mais de 2.000 casas e 4.000 moradias informais foram danificadas pelas chuvas torrenciais,

O Serviço Meteorológico da África do Sul se recusou a atribuir a atual onda de chuvas às mudanças climáticas, mas disse que esses eventos de chuva forte podem se tornar mais comuns.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2019, o Departamento de Meio Ambiente elaborou um plano para a África do Sul se adaptar às mudanças climáticas, que inclui o fortalecimento de sua preparação para responder mais rapidamente a desastres climáticos e ajudar as vítimas a se recuperarem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com Reuters

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE