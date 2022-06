Cidade do norte da Ucrânia vive “lutas ferozes” nas ruas, diz Zelensky

Apoie o 247

Reuters - Tropas ucranianas estavam envolvidas em violentos combates de rua com soldados russos na cidade industrial de Sievierodonetsk, disse o presidente Volodymyr Zelenskiy, no que é uma batalha crucial na tentativa do Kremlin de controlar a região leste de Donbass.

Sievierodonetsk tornou-se o principal alvo da ofensiva russa no Donbass, compreendendo as províncias de Lughansk e Donetsk.

"Na cidade, as lutas de rua ferozes continuam", disse o presidente da Ucrânia em seu discurso noturno em vídeo na segunda-feira (6).

"Eles nos superam em número, são mais poderosos", disse Zelensky a repórteres em uma entrevista coletiva. Mas as forças da Ucrânia têm "todas as chances" de revidar, acrescentou.

O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que a Rússia também está lançando tropas e equipamentos em seu esforço para capturar a maior cidade remanescente sob controle ucraniano em Lughansk.

