Cientista chinês diz que pandemia de coronavírus poderá atingir seu pico em 10 dias

247 - Segundo especialista chinês, a epidemoa do coronavírus poderá atingir seu pico emfevereiro.

Ao mesmo tempo que os cientistas tentam descobrir uma forma eficaz de combater o coronavírus , vão sendo divulgadas mais informações sobre o mesmo.

Originário da China, o coronavírus já vitimou fatalmente 213 pessoas no país , enquanto o número de casos confirmados em diversos países tem aumentado.

Pico da doença

De acordo com Zhong Nanshan, renomado cientista chinês e chefe do grupo de especialistas encarregado do controle e prevenção do coronavírus, o pico da pandemia poderá se dar no próximo mês, informa o site Sputnik.

"É muito difícil estimar definitivamente quando o surto atingirá seu pico. Mas eu acho que em uma semana ou por volta de 10 dias ele irá alcançar seu ponto máximo, e a partir daí não ocorrerá uma propagação em larga escala", declarou Nanshan à agência Xinhua.

Ainda segundo o especialista, as melhores formas de combater o coronavírus no momento é a sua detecção precoce e o imediato isolamento do contaminado.

Período de incubação

Analisando o comportamento do vírus, cientistas chineses chegaram à conclusão de que o vírus tem um período de incubação (tempo compreendido desde a entrada do vírus no corpo do portador até o surgimento dos sintomas) de cerca de 5,2 dias, conforme publicou a revista científica New England Journal of Medicine.